Китай в 2018 году планирует осуществить коммерческий запуск сетей 5G

9 апреля 2018 09:23 (UTC+04:00)

Китай намерен к концу 2018 года начать внедрение коммерческого использования связи пятого поколения 5G, а в 2019 году обеспечить ее полноценную работу в стране. Об этом в понедельник сообщила РИА Новости со ссылкой на газету China Daily.

"Ожидается, что китайские операторы мобильной связи - China Mobile, China Unicom и China Telecom - начнут коммерческий запуск 5G, включая оборудование базовой станции и терминалов, уже к концу этого года", - приводит газета слова замглавы департамента информационных технологий министерства промышленности и информатизации КНР Цяо Юэшаня. "В 2019 и 2020 годах производители запустят сеть в средне- и низкочастотных диапазонах, а к 2022 году протестируют высокочастотные полосы", - отметил представитель ведомства.

Впервые о коммерциализации сети 5G в 2018 году в КНР заявила китайская корпорация Huawei. В феврале этого года компания представила первый в мире коммерческий клиентский терминал 5G CPE, поддерживающий глобально признанный стандарт 5G. Следом за Huawei телекоммуникационный гигант Китая ZTE в апреле заявил об успешном проведении первого звонка в сети пятого поколения.

"Китай сделал прорыв в развитии технологий 2G, 3G и 4G, - сказал заместитель министра промышленности и информатизации КНР Ло Вэнь. - У страны есть все шансы для лидерства в сфере развития и продвижения связи пятого поколения ". Однако чиновник отметил, что "несмотря на существенный прогресс, производственные мощности Китая в сфере средне- и высокочастотных устройств пока отстают". По его словам, содействие развитию технологий 5G станет "одной из ключевых задач министерства на этот год".

Разработка и испытания базовых станций и устройств под стандарт связи пятого поколения ведутся во многих странах. Ожидается, что внедрение 5G повысит скорость передачи информации до 1 Гбайт/с, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

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