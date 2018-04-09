В последние 40 лет уровень моря в Китае ежегодно повышается

БАКУ /Trend/ - Согласно "Синей книге по климатическим изменениям в Китае", опубликованной Китайским метеорологическим управлением, в период с 1980 по 2017 годы наблюдалось повышение уровня моря в приморских районах Китая, средняя скорость подъема в год составила три миллиметра.

К повышению уровня моря в глобальном масштабе приводит ряд факторов, вызванных потеплением климата, в том числе тепловое расширение океана, таяние ледников и ледяного покрова, изменение водных ресурсов суши и т.д. Согласно Синей книге, в разные времена степень влияния различных факторов и скорость подъема отличаются.

В 2017 году уровень воды в прибрежных районах Бохайского залива, Желтого моря, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей был на 42 миллиметра, 23 миллиметра, 66 миллиметров и 49 миллиметров выше среднего показателя уровня морской поверхности с 1993 по 2011 годы соответственно.

В книге также отмечено, что глобальное потепление продолжается. Китай, находясь под очевидным влиянием климатических изменений, является чувствительной зоной. Начиная с XX века, среднегодовая температура поверхности земли в Китае заметно поднимается, последние 20 лет являются самым теплым периодом с начала 20 века. В период с 1951 по 2017 годы средняя температура поверхности Земли в Китае повышалась на 0.24℃ в декаду, скорость подъема температуры выше по сравнению с аналогичным мировым показателем.

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