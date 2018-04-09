Китай является важной опорой глобального управления - генсек ООН

БАКУ /Trend/ - За 40 лет проведения политики реформ и открытости Китай добился огромных успехов, благодаря чему роль страны в системе глобального управления становится все больше. КНР является важной опорой глобального управления. Об этом в интервью китайским СМИ заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне отъезда в Китай для участия в ежегодном Боаоском азиатском форуме (БАФ).

"В 80-х годах прошлого века я впервые побывал в Китае, потом много раз приезжал туда в различном качестве. Я неизменно с большим интересом слежу за политическим, экономическим и социальным развитием Китая", - сказал он.

"Китай успешно развивает экономику и благодаря этому встроился в мировую экономическую систему, более того, роль страны в системе глобального управления становится все важнее. Мы это приветствуем и считаем, что такая ситуация сыграет активную роль в создании более справедливого и гармоничного мира", - заявил генсек ООН.

Напомнив, что тема предстоящего мероприятия - "Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания", Гутерриш отметил, что в ней находит отражение то, что форум фокусируется на развитии не только Азии, но и всего мира.

Генсек ООН указал, что Китай играет важную роль как в сотрудничестве Юг-Юг, так и в содействии осуществлению Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. По его мнению, инициатива "Пояс и путь" имеет важное значение не только для развивающихся стран, но и для экономического развития и взаимодействия всего мира.

"Я считаю, что инициатива "Пояс и путь" вносит очень важный вклад в сотрудничество Юг-Юг", - заявил Гутерриш.

"Надеюсь, что страны, которые получают выгоды в рамках этих проектов, смогут осуществить полноценную экономическую интеграцию, чтобы дивиденды от "Пояса и пути" пошли на благо разным группам людей, и они смогли в полной мере извлечь пользу из положительного воздействия этих проектов", - добавил он.

По словам генсека ООН, протекционизм не является вариантом разрешения проблем мировой экономики. Гутерриш выразил поддержку глобализации и многостороннему торговому механизму.

"Проблемы глобального характера нуждаются в вариантах решения глобального характера, которые могут будут достигнуты лишь в многосторонних рамках", - подчеркнул он.

Говоря о роли Китая в миротворчестве ООН, Гутерриш отметил, что КНР уже стала второй по величине страной-донором в этой сфере, сейчас около 2,4 тысячи китайских миротворцев выполняют задачи более чем в десяти странах мира.

"Это позволяет увидеть, какую сильную поддержку Китай оказывает международным миротворческим операциям", - подчеркнул он.

"Китай не только вносит непосредственный вклад в международное миротворчество, но и делится своей мудростью в вопросах, касающихся мира и безопасности на планете, выдвигает хорошие предложения по повышению безопасности и эффективности миротворческих операций ООН", - заявил генсек международной организации.

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