В Пекине проходит выставка музея-заповедника "Петергоф" (ФОТО)

9 апреля 2018 18:56 (UTC+04:00)

Накануне в Пекине открылась выставка "Раритеты дома Романовых: летняя императорская резиденция в Петергофе", которую можно будет посетить в Музейном комплексе при Монументе столетия "Чжунхуа" до 10 июня. Затем выставка переедет в парк "Ихэюань", сообщает People's Daily.

Музей-заповедник "Петергоф" расположился к западу от Санкт-Петербурга, на южном берегу Финского залива. Город Петергоф, где находится одноименный музей, был основан в 1710 году как императорская загородная резиденция Петром I. В настоящее время дворцы и парки комплекса в ходят в состав объектов охраны мирового наследия ЮНЕСКО.

В Музейном комплексе при Монументе столетия "Чжунхуа" в Пекине представлено 243 экспоната из фонда музея-заповедника, которые включают в себя предметы быта семьи Романовых, картины, статуэтки, чайные и кофейные сервизы, велосипеды, настольные часы и др.

Выставка проходит в рамках культурных обменов стран "Одного пояса, одного пути" и призвана познакомить жителей Китая с прекрасным наследием западного искусства.

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Azernews Newspaper
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