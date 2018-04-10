Китай снизит ряд импортных пошлин на ввозимые товары в 2018 году

10 апреля 2018 07:22 (UTC+04:00)

Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао, передает РИА Новости.

"В этом году мы в значительной степени сократим пошлины на ввоз автомобилей, а также на другие товары", - заявил китайский лидер.

По его словам, Китай намерен увеличивать импорт товаров с уникальными характеристиками, на которые у населения страны имеется спрос.

Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом "Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира" формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют "азиатским Давосом", являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между

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