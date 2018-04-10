Китай открыл спор с США в ВТО по новым пошлинам на импорт стали и алюминия

10 апреля 2018 13:16 (UTC+04:00)

Пекин инициировал во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с Вашингтоном по новым пошлинам на импорт продукции из стали и алюминия. Об этом сообщает ВТО во вторник, 10 апреля, передает Прайм.

"Китай инициирует жалобу в ВТО на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию", - отмечается в сообщении организации.

Пекин запросил в рамках ВТО консультации с Вашингтоном по этому спору.

Запрос распространен среди стран-членов ВТО 10 апреля.

Данный запрос на консультации официально открывает спор в рамках Всемирной торговой организации. Эти консультации дадут сторонам возможность обсуждения вопроса, а также найти удовлетворяющее обе стороны решение без дальнейшей тяжбы в рамках ВТО. В случае, если эти консультации в период до 60 дней не приведут к разрешению конфликта сторон, то заявитель может запросить формирование панели арбитров ВТО, которая и будет решать спор.

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