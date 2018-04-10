Пекин назвал сообщения о строительстве военной базы на Вануату фейком

10 апреля 2018 17:39 (UTC+04:00)

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан во вторник назвал фэйком новость о том, что КНР якобы планирует построить военно-морскую базу на Вануату, передает РИА Новости.

"Это фейковая новость. Сегодня глава МИД Вануату уже выступил по этому вопросу и сделал соответствующие пояснения", — заявил Гэн Шуан, отвечая на вопрос о том, правда ли КНР планирует построить на Вануату свою базу.

Минобороны Китая также опровергло инофрмацию, заявив, что "сообщения австралийских СМИ не соответствуют действительности".

Ранее австралийское издание Sydney Morning Herald со ссылкой на информированные источники сообщило, что Китай якобы обсудил с властями Вануату возможность создания на территории островного государства своей постоянной военно-морской базы. При этом источники издания отметили, что официального предложения китайская сторона пока не сделала, однако этот вопрос уже обсуждался на высоком уровне и в Канберре, и в Вашингтоне.

МИД Вануату уже опроверг эти заявления.

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Azernews Newspaper
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