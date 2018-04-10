Джек Ма о торговой войне c США

10 апреля 2018 18:01 (UTC+04:00)

Наличие торговых трений между Китаем и США, двумя крупнейшими экономиками мира, является нормальным, но зачем регулировать эти трения путем торговой войны? Это все равно что для лечения гриппа прибегать к химиотерапии, отметил основатель и председатель совета директоров китайской компании Alibaba Group Ма Юнь (Джек Ма), сообщает агентство Синьхуа.

В понедельник вечером Джек Ма и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которые прибыли сюда для участия в ежегодной конференции Боаоского азиатского форума /8-11 апреля/, провели диалог, в ходе которого они обсудили вопросы руководства, устойчивого развития и китайско-американских торговых трений.

Что такое торговля? Это взаимное уважение, правила и переговоры. Никто не сможет остановить глобализацию. "Если торговля прекратится, начнется война", - сказал Джек Ма.

Некоторые люди обвиняют Китай в том, что страна сделала для открытости недостаточно. Здесь надо отметить, продолжил он, что почти все успешные американские корпорации ведут бизнес в Китае, а количество успешных китайских предприятий, которые смогли пробиться на американский рынок, можно пересчитать по пальцам одной руки, сказал Ма.

"Если бы Китай не начал проводить политику реформ и открытости 40 лет назад, сегодня здесь бы не сидел Джек Ма", - сказал он.

По его мнению, мир сталкивается с множеством проблем, связанных с нищетой, окружающей средой и технологиями. Инновации являются единственным способом решения этих проблем.

Со своей стороны Кристин Лагард предложила снизить торговые барьеры в сфере индустрии услуг, где существует "огромный потенциал" для продвижения открытости.

Она призвала соблюдать правила Всемирной торговой организации, которые являются общепринятыми для международной торговли.

Директор-распорядитель также предупредила об опасности кризисов, которые могут произойти внезапно. "Хотя сейчас светит солнце, мы не можем не обращать внимания на надвигающиеся тучи", - сказала Кристин Лагард.

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Azernews Newspaper
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