Запуск торгов между Шанхайской и Лондонской биржами намечен на 2018 год

11 апреля 2018 09:38 (UTC+04:00)

Власти Китая и Великобритании стремятся запустить механизм перекрестных торгов между Лондонской и Шанхайской биржами (Shanghai-London Stock Connect) в течение этого года, заявил в среду глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, передает РИА Новости.

Shanghai-London Stock Connect – механизм торгов, позволяющий инвесторам из двух бирж получить доступ к торговле ценными бумагами, размещенными на Шанхайской и Лондонской фондовых биржах.

"Благодаря усилиям китайской и британской сторон в настоящее время подготовительная работа по взаимному доступу Шанхайской и Лондонской бирж успешно продвигается. Мы стремимся запустить процесс взаимного доступа Шанхайской и Лондонской фондовых бирж в течение этого года", — заявил И Ган, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.

Переговоры по запуску Shanghai – London Stock Connect начались между правительствами Китая и Великобритании в 2015 году, однако процесс замедлился из-за ряда технических сложностей.

Механизм был разработан по аналогии с механизмом перекрестных торгов между Шанхайской и Гонконгской фондовыми биржами, однако в отличие от него, схема взаимосвязи с Лондонской биржей сталкивается с рядом технических проблем. В частности, восьмичасовая разница во времени: когда в Лондоне торги открываются, то в Шанхае они уже закрываются. Еще одним фактором замедления процесса запуска стало и решение Великобритании выйти из состава ЕС.

Для Китая взаимный доступ с Лондонской биржей станет еще одной вехой в ослаблении роли государства в регулировании рынка капитала. Если торги будут запущены, то Лондон станет первым западным рынком, где будет такой механизм.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай не будет реагировать на торговый конфликт с США обесцениванием юаня
Китай 09:33
В Китае семь человек пропали, еще 13 пострадали при взрыве машины
Китай 08:06
Си Цзиньпин: Китай усилит защиту прав интеллектуальной собственности
Бизнес 05:22
Китай намерен содействовать дальнейшему развитию отношений с Монголией - премьер
Китай 05:14
Си Цзиньпин: Китай создаст более привлекательный инвестиционный климат
Бизнес 10 апреля 23:08
Трамп поблагодарил КНР за снижение пошлин на автомобили
США 10 апреля 22:46
Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии
США 10 апреля 20:44
Си Цзиньпин приветствует 40 лет политики реформ и открытости
Китай 10 апреля 18:17
В Чанша скоро откроется новый грузовой порт
Китай 10 апреля 18:14
Си Цзиньпин положительно отозвался о ценных "Боаоских предложениях"
Китай 10 апреля 18:06
Джек Ма о торговой войне c США
Китай 10 апреля 18:01
Пекин назвал сообщения о строительстве военной базы на Вануату фейком
Китай 10 апреля 17:39
Нефть дорожает на надеждах смягчения позиции КНР в споре с США
Энергетика 10 апреля 16:03
Джонсон заявил, что рад выздоровлению Юлии Скрипаль
Европа 10 апреля 15:11
Китай открыл спор с США в ВТО по новым пошлинам на импорт стали и алюминия
Китай 10 апреля 13:16
Глава МЭР: Торговая война США и Китая повлияет и на Россию
Россия 10 апреля 12:58
Юлия Скрипаль после выписки из больницы доставлена в "безопасное место"
Россия 10 апреля 12:54
Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31"
Китай 10 апреля 10:25