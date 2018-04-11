Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США 490 тонн мусора

11 апреля 2018 11:24 (UTC+04:00)

Таможня китайского города Ханчжоу провинции Чжэцян заблокировала от ввоза в страну 469 тонн твердых отходов из США, которые запрещены к импорту в Китай, и постановила вернуть мусор обратно, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

В конце 2017 года власти Китая приняли решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.

Сотрудники таможни обнаружили груз из США, который состоял из бумаги, смешанной с металлическими отходами и использованными бутылками для воды.

Таможенные власти потребовали от компаний вернуть мусор обратно в США в скорейшие сроки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Eurocontrol подтвердил уведомление о риске в Средиземноморье
США 12:22
Китай будет жестко контролировать и изучать возможности применения криптовалют
Китай 11:27
Посол: Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии
Россия 11:16
Нефть дешевеет после данных по запасам нефти в США от API
Энергетика 10:01
Запуск торгов между Шанхайской и Лондонской биржами намечен на 2018 год
Китай 09:38
Трампу рекомендовали нанести массированные удары по нескольким целям в Сирии
США 09:35
Китай не будет реагировать на торговый конфликт с США обесцениванием юаня
Китай 09:33
В Китае семь человек пропали, еще 13 пострадали при взрыве машины
Китай 08:06
Авианосец Harry Truman отправляется в район Ближнего Востока
США 06:11
Си Цзиньпин: Китай усилит защиту прав интеллектуальной собственности
Бизнес 05:22
Китай намерен содействовать дальнейшему развитию отношений с Монголией - премьер
Китай 05:14
В США при крушении легкомоторного самолета погибли шесть человек
США 03:31
Трамп снял ограничения на въезд в США гражданам Чада
США 02:29
Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2019 году
США 00:28
Власти Нью-Йорка обвинили четырех колумбийцев в попытках ввезти 10 тонн кокаина в США
США 10 апреля 23:39
Си Цзиньпин: Китай создаст более привлекательный инвестиционный климат
Бизнес 10 апреля 23:08
Трамп поблагодарил КНР за снижение пошлин на автомобили
США 10 апреля 22:46
Эмир Катара заявил, что будет с США бороться с финансированием терроризма
Арабские страны 10 апреля 21:53