Китай пообещал дать отпор США за односторонние действия

Китай и США не ведут никаких переговоров по обострившимся торговым спорам, Белый дом не проявляет желания вести диалог, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, отметив, что Пекин готов дать отпор Вашингтону, передает РИА Новости.

"В настоящее время никаких переговоров между ответственными за финансовый сектор китайскими и американскими официальными лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется. У переговорного процесса есть свои принципы, и к настоящему моменту американская сторона не проявила никакого искреннего намерения вести какие-либо переговоры", — ответил Гао Фэн на пресс-конференции.

По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважает ли все еще Вашингтон ВТО и подчиняется ли правилам многосторонней торговой системы. Он подчеркнул, что "если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца".

Ранее США приняли решение поднять пошлины на 1,3 тысячи китайских товаров в качестве ответа на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Вашингтон намерен преодолеть многомиллиардный дефицит в торговле с Пекином. При этом в пятницу американский президент Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность нового повышения пошлин на товары из Китая.

В ответ на это Госсовет КНР решил ввести пошлины в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда Вашингтон объявит о введении своих пошлин на китайские товары.

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