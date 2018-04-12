Китай готов укреплять сотрудничество по инициативе "Один пояс - один путь"

12 апреля 2018 13:41 (UTC+04:00)

Китай готов укреплять финансовое и инвестиционное сотрудничество со всеми сторонами инициативы "Один пояс – один путь" ради всеобщего развития и продвижения реализации выгодных проектов, заявил в четверг глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, передает РИА Новости.

В Пекине в четверг состоялась церемония открытия Центра развития потенциала МВФ-Китай, о создании которого год назад объявил председатель КНР Си Цзиньпин. После церемонии открытия, на которой выступили директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, состоялась конференция МВФ и Народного банка Китая по проекту "Один пояс — один путь".

"Китай готов укреплять сотрудничество с каждой стороной в сфере инвестиций и финансирования, совместно продвигать развитие инициативы "Один пояс – один путь", совместно строить глобальную экономику открытого типа", — заявил И Ган на церемонии открытия.

Он подчеркнул, что Китай в рамках реализации проектов инициативы "Один пояс — один путь" придерживается принципов "совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования".

"Финансирование и предоставление кредитов остается важной опорой для реализации инициативы, необходимо всегда придерживаться рыночных принципов и обеспечивать устойчивое инвестирование в проекты "Одного пояса – одного пути", — сказал И Ган.

По его мнению, для успешной реализации предложенной Китаем инициативы необходимо "в полной мере использовать преимущества целевого кредитования, продолжать продвигать создание сетевой структуры финансовых институтов и финансового обслуживания, расширять использование и усиливать роль международных финансовых центров и международных финансовых учреждений".

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