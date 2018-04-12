Гелиоэлектростанции на пустырях помогают бороться с бедностью в китайских деревнях (ФОТО)

С 2016 года в уезде Цзюйлу провинции Хэбэй (Северный Китай) начала внедряться новая модель кооперации "Правительство плюс предприятия плюс финансовые учреждения плюс бедные дворы", благодаря которой на заброшенных пустырях, засоленных землях и в затопленных впадинах были возведены 65 гелиоэлектростанций (ГеЭС) деревенского уровня, сообщает агентство "Синьхуа".

В настоящее время все ГеЭС подключены к энергосистеме, что позволило повысить среднедушевые доходы более чем 3800 бедных семей на 3000 с лишним юаней в год.

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