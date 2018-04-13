Китай снимет импортные сборы со всех лекарств от рака и будет поощрять импорт более инновационных лекарственных препаратов. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном по результатам совещания Госсовета КНР, которое состоялось под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, сообщает агентство "Синьхуа".

Начиная с первого мая все импортные сборы на такие обычные лекарства, как лекарства от рака, в том числе лекарства на базе алкалоидов, и импортные лекарства традиционной китайской медицины будут обнулены. НДС на производство и импорт лекарств будет значительно снижен.

Власти сократят цены на лекарства от рака посредством централизованных правительственных закупок и исключат возможность установления высоких цен на лекарства посредством трансграничной электронной торговли.

Импортируемые инновационные лекарства, в особенности лекарства от рака, будут включены в каталог лекарств, на которые распространяется медицинская страховка.

Кроме того, будут усилены меры по защите интеллектуальных прав на лекарства.

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