Первое в Китае отделение банка самообслуживания появилось в Шанхае

Отделение China Construction Bank (CCB) на улице Цзюцзянь города Шанхай открыло первый этаж после реконструкции и стало первым отделением банка самообслуживания в Китае, сообщает Синьхуа.

У входа клиентов встречает робот, которые приветствует клиентов, беседует с ними и показывает разные зоны обслуживания.

Кроме того, в банке имеются интеллектуальные терминалы самообслуживания, например, банкоматы, виртуальные банкоматы, машины для обмена валюты, экспериментальные зоны дополнительной и виртуальной реальности и так далее. В таких банкоматах осуществляется более 90% наличных и безналичных операций, которые существуют в традиционных банках.

Для клиентов VIP будет открыта отдельная частная зона, где с ними посредством видео трансляции могут связаться работники банка.

По имеющимся сведениям, в настоящее время в этом банке дежурят охранники, и при возникновении необходимости, например, для открытия счета или перевода денег, могут направить работников в отделение банка.

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