В МИД Китая назвали удар по Сирии нарушением международного права

Авиаудары США, Великобритании и Франции по Сирии являются нарушением основного принципа международного права о неприменении военной силы, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

"Устав ООН чётко определяет, в какой ситуации можно применять военную силу. США, Великобритания и Франция, нанося удар по Сирии, нарушили основной принцип международного права по запрещению применения военной силы", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что действия союзников в Сирии в корне противоречат уставу ООН. Хуа Чуньин напомнила, что современное международное право запрещает "принятие реваншистских военных мер" в ответ на незаконное поведение.

"Пренебрежение Советом Безопасности ООН и одностороннее использование военной силы в отношении другой страны под предлогом гуманитарного вмешательства не соответствует нормам международного права", — подчеркнула китайский дипломат.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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