Крупнейшая китайская торговая ярмарка открылась в провинции Гуандун (ФОТО)

16 апреля 2018 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в южнокитайской провинции Гуандун открылась 123-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров.

На нынешней ярмарке, известной также как Гуанчжоуская ярмарка, свою продукцию представляют 25 тысяч компаний.

Она является крупнейшей торговой ярмаркой в Китае и служит барометром внешней торговли страны.

По словам пресс-секретаря ярмарки Сюй Бина, как ожидается, ярмарку посетят закупщики из более чем 210 стран и регионов мира.

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