Крупнейшая китайская торговая ярмарка открылась в провинции Гуандун (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в южнокитайской провинции Гуандун открылась 123-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров.
На нынешней ярмарке, известной также как Гуанчжоуская ярмарка, свою продукцию представляют 25 тысяч компаний.
Она является крупнейшей торговой ярмаркой в Китае и служит барометром внешней торговли страны.
По словам пресс-секретаря ярмарки Сюй Бина, как ожидается, ярмарку посетят закупщики из более чем 210 стран и регионов мира.
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