В Китае заявили об отсутствии влияния конфликта с США на экономику страны

17 апреля 2018 09:16 (UTC+04:00)

Торговый конфликт США не окажет влияния на экономику Китая и ее развитие, заявил во вторник начальник отдела общей статистики национальной экономики государственного статистического бюро Китая Син Чжихун, передает РИА Новости.

"Я знаю, что вам всем интересно то, как будут дальше развиваться торговые противоречия между Китаем и США и как это может повлиять на экономику Китая. Я хочу сказать, что на протяжении многих лет экономика Китая демонстрировала хороший прогресс, при этом сохраняя стабильность и устойчивость. Торговые противоречия не окажут влияния на экономику Китая или на ее импульс развития. Китайская экономика в высокой степени гибкая, это означает, что она может легко приспособиться к изменениям", — заявил на брифинге Си Чжихун.

Он подчеркнул, что экономика Китая обладает высокой устойчивостью, у есть хорошие перспективы для дальнейшего развития.

Чиновник добавил, что США проигнорировали правила международной торговли, что привело к торговому конфликту между Китаем и США.

"Подобный односторонний протекционизм вызвал озабоченность и обеспокоенность во всем мире. Китай выступил решительно против этого. Мы также приняли решительные меры для противодействия действиям США", — отметил Си Чжихун.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

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