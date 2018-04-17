Китай пообещал победить США в "оборонительной торговой войне"

17 апреля 2018 13:32 (UTC+04:00)

Китай продемонстрирует свои силы и одержит победу в оборонительной битве за многостороннюю и свободную торговлю, если США продолжат идти против течения и вести себя безрассудно, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

"Если США продолжат идти против течения и действовать безрассудно, Китай вне сомнения будет готов, решительно продемонстрирует свои силы и одержит победу в этой оборонительной войне за многостороннюю и свободную торговлю, и это не только ради обеспечения законных прав и интересов Китая, это также будет ради защиты глобальной многосторонней торговой системы и порядка", — заявила дипломат, комментируя разногласия двух стран в торговле.

Она подчеркнула, что Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, которые крепко взаимосвязаны, поэтому Пекин и Вашингтон должны взаимодействовать на основе уважения и равноправия, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.

Она также прокомментировала решение американских властей о запрете компаниям из США продавать китайской ZTE Corp. телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР.

"КНР будет внимательно следить за развитием ситуации и будет готова предпринять необходимые меры для обеспечения защиты законных прав и интересов китайских компаний", — сказала она.

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Azernews Newspaper
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