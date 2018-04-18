В Китае появилась виртуальная идентификационная карточка на основе мобильного приложения Alipay

В китайском мобильном приложении Alipay для онлайн-платежей появилась функция виртуальной внутренней идентификационной карточки, сообщает агентство Женьминь Жибао.

Новая функция была проверена и подтверждена платформой аутентификации при I Исследовательском институте Министерства общественной безопасности КНР и запущена в эксплуатацию в тестовом порядке в городах Ханчжоу, Фучжоу и Цюйчжоу. В данный момент с помощью виртуальной карточки можно отправлять информационный запрос в общественные фонды накопления, приобретать билеты на автобусы и регистрироваться в гостиницах.

Процесс оформления карты достаточно прост. Пользователю нужно нажать на кнопку "карточка", выбрать опцию "документы", пройти идентификацию, следуя подсказкам, в том числе сканирование лица, и можно начать пользоваться карточкой. Идентификация онлайн-картой проходит через сканирование QR-кода.

Как заявили в Alipay, в случае пропажи мобильного устройства идентификационная карта не может быть использована другим лицом, так как для ее активации необходимо пройти сканирование отпечатка пальца или лица. Чтобы получить доступ к QR-коду карты, необходимо повторно пройти сканирование лица. Точность распознавания лиц в программе Alipay достигла уже 99,99 процента, что обеспечивает информационную безопасность визуальной карточки.

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