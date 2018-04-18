Китай выразил решимость отстаивать систему многосторонней и свободной торговли

Если США продолжат ставить под угрозу мультилатерализм и свободную торговлю, Китай готов к этому и примет меры для их защиты. Как сообщает Синьхуа, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сделала эти замечания на очередной пресс-конференции.

"Китай многократно разъяснял свою позицию", - сказала Хуа Чуньин, добавив, что Китай и США должны проявлять взаимное уважение, относиться друг к другу на равных и стремиться к взаимовыигрышным результатам.

Япония и Индия на состоявшихся на днях переговорах с Китаем выразили поддержку многосторонней торговой системы и глобальной системы свободной торговли, ядром которой является Всемирная торговая организация. Многие зарубежные лидеры выразили сходные мнения, сообщила Хуа Чуньин.

Она добавила, что 107 отраслевых групп в США выступают против плана американской администрации по введению дополнительных тарифов на китайские товары.

В ответ на опубликованное в "Твиттере" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что "Россия и Китай ведут игру с девальвацией валюты", Хуа Чуньин отметила, что Китай обратил внимание на доклад министерства финансов США, согласно которому никто из торговых партнеров США не манипулирует своим обменным куром.

"Похоже, США послали противоречивые сообщения", - сказала она.

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