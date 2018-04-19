В Китае заявили о готовности к любым негативным эффектам от торговых споров с США

Китайские власти готовы к любым негативным эффектам, которые могут последовать в результате усиливающихся торговых трений с США. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн, передает ТАСС.

"Китай будет пристально следить за развитием событий и своевременно предпринимать необходимые меры для защиты законных прав национальных предприятий, - отметил он. - Действия Вашингтона вызвали на рынке волну беспокойства по поводу торговых и инвестиционных отношений, поддерживаемых [странами] с США".

По словам официального представителя, китайско-американские торговые трения в итоге отрицательно отразятся на самих же американцах. "Мы надеемся, что Соединенные Штаты перестанут вынашивать только им самим понятные "умные" планы, в противном случае им придется пожинать плоды собственных ошибок", - резюмировал Гао Фэн.

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала 3 апреля список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которой министерство торговли Соединенных Штатов намеревается ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, будут ли США действовать в соответствии с оглашенными намерениями.

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