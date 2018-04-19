Си Цзиньпин и Тереза Мэй выступили в защиту свободной торговли

19 апреля 2018 20:21 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора выступили в поддержку свободной торговли и открытой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Китай и Великобритания являются получателями выгоды и сторонниками экономической глобализации. Китайская сторона готова совместно со всеми сторонами, в том числе и с британской, и дальше поддерживать свободную торговлю, активно защищать систему многосторонней торговли, совместно строить экономику открытого типа", — заявил Си Цзиньпин.

Мэй, в свою очередь, заявила, что британская сторона, как и китайская, поддерживает свободную торговлю и выступает за экономику открытого типа, пишет Синьхуа.

Заявление двух лидеров прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин, которые Пекин назвал протекционизмом и нарушением принципов ВТО.

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