Посол КНР: Торговая война США и Китая подорвет взаимное доверие

20 апреля 2018 09:18 (UTC+04:00)

Торговая война отравит общую атмосферу китайско-американских отношений и подорвет взаимное доверие между двумя странами, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай, передает РИА Новости.

"Торговая война не только причинит вред экономикам двух стран, но также отравит общую атмосферу китайско-американских отношений, подорвёт взаимное доверие и причинит ущерб росту мировой экономики", — цитирует китайского посла агентство Синьхуа.

Цуй Тянькай подчеркнул, что Китай выступает против любой торговой войны и исходит из того, что любой спор можно решить через диалог и консультации.

Тем не менее, по словам китайского посла, если США будут и дальше настаивать на инициировании торговой войны, то Китай даст ответ.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

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