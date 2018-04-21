В Китае после столкновения "драконовых" лодок погибли 11 человек

21 апреля 2018 18:23 (UTC+04:00)

Число жертв столкновения двух "драконовых" лодок на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая выросло до 11, ещё шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщают власти округа, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек.

Инцидент произошел в субботу в 13.40 по местному времени, когда две лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям, которые обычно проходят в день Праздника лета ("Дуаньу", отмечается пятого числа пятого месяца по лунному календарю), когда лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в красочных мероприятиях на воде.

После столкновения лодки перевернулись, 57 человек оказались в воде, 40 человек удалось спасти, некоторые из них сами успешно добрались до берега вплавь.

Несмотря на позднее время поисково-спасательная операция в районе инцидента продолжается.

Пятеро пострадавших были направлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Отмечается, что организаторы тренировочных заплывов не уведомили об этом местные правоохранительные органы, два человека из числа организаторов мероприятия задержаны.

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