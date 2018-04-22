В Китае число жертв столкновения "драконовых" лодок достигло 17

22 апреля 2018 05:33 (UTC+04:00)

Число жертв столкновения двух "драконовых" лодок на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая увеличилось до 17, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о гибели 11 человек, шесть человек числились пропавшими без вести.
По данным агентства, в поисково-спасательной операции были задействованы восемь лодок и 200 человек.

Инцидент произошел в субботу в 13.40 по местному времени, когда две лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям, которые обычно проходят в день Праздника лета ("Дуаньу", отмечается пятого числа пятого месяца по лунному календарю), когда лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в красочных мероприятиях на воде.

После столкновения лодки перевернулись, 57 человек оказались в воде, 40 человек удалось спасти, некоторые из них сами успешно добрались до берега вплавь.

Пятеро пострадавших были направлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Отмечается, что организаторы тренировочных заплывов не уведомили об этом местные правоохранительные органы, два человека из числа организаторов мероприятия задержаны.

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