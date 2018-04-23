В Северной Корее в ДТП погибли более 30 туристов из Китая

23 апреля 2018 12:20 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан подтвердил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в КНДР погибли 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи, передает РИА Новости.

"В результате аварии погибли 32 гражданина КНР и ещё четыре северокорейских сотрудника", — сообщил на брифинге Лу Кан.

Ранее телеканал СGTN проинформировал, что при падении с моста туристического автобуса в КНДР погибли более 30 человек. МИД Китая сообщал, что в результате ДТП, которое произошло вечером 22 апреля в провинции Хвэнхэ-Пукто, погибли китайские туристы.

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