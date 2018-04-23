Си Цзиньпин призвал Россию и Китай вместе защищать международное право

Россия и Китай должны защищать международное право и принципы международных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Россия и Китай должны и дальше реализовывать консенсус, достигнутый между руководителями двух стран, содействовать сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" с ЕАЭС, поддерживать друг друга и координироваться по международным вопросам, сообща охранять международное право и справедливые принципы международных отношений", — приводит слова Си Цзиньпина министерство иностранных дел Китая.

Он добавил, что Москва и Пекин также должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и "Группы двадцати".

"Высокий уровень российско-китайских отношений — богатство двух стран. В настоящее время российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства поддерживают тенденцию позитивного развития", — сказал Си Цзиньпин.

Он выразил уверенность в том, благодаря усилиям двух сторон в российской-китайских отношениях будут достигнуты новые успехи.

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