МИД: Лидеры Китая и Индии обсудят всеобъемлющие, долгосрочные и стратегические вопросы

23 апреля 2018 17:57 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 27-28 апреля проведут неформальную встречу в городе Ухань провинции Хубэй. Об этом, как передает агентство "Синьхуа", сообщил журналистам член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

По его словам, лидеры двух стран проведут стратегическое обсуждение небывалых за сто лет перемен в современной мировой обстановке, углубленно обменяются мнениями по всеобъемлющим, долгосрочным и стратегическим вопросам будущего развития китайско-индийских отношений.

Ван И отметил, что глубокие перемены в мировом устройстве и одновременное быстрое развитие Китая и Индии содействуют большей сбалансированности международных сил, еще большему укреплению тенденции к миру. Китай и Индия являются странами с древней цивилизацией, важными соседними государствами, крупными развивающимися странами с населением свыше одного миллиарда человек.

"Развитие двух стран - это процветание и прогресс одной трети мирового населения, не имеющий прецедентов в истории человечества великий процесс. Две страны являются естественными партнерами по сотрудничеству, взаимные интересы двух стран значительно превосходят расхождения. Эпохальная дружба, взаимовыгодное сотрудничество, совместное развитие являются для двух стран необходимым выбором", - сказал министр.

Ван И сообщил, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а Индия переживает ключевой период развития и возрождения. На этом фоне решение Си Цзиньпина и Моди о проведении данной неофициальной встречи углубит взаимодоверие между лидерами двух стран, позволит сделать стратегические суждения о мировом устройстве и китайско-индийских отношениях, направит магистральный курс китайско-индийских отношений, установит новые цели, раскроет новые перспективы. Это не только пойдет на благо двух стран и народов двух стран, но и окажет важное позитивное воздействие на мир и развитие в регионе и мире.

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Azernews Newspaper
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