ZTE ищет решение в связи с запретом США

24 апреля 2018 17:29 (UTC+04:00)

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. принимает меры для соблюдения "приказа об отказах" министерства торговли США, сообщает агентство "Синьхуа" говорится в распространенном сообщении компании.

Как отмечается в сообщении, компания проводит активные консультации с соответствующими сторонами и ищет решение в связи с американским запретом.

Недавно Минторг США возобновило против ZTE экспортное эмбарго за "нарушение" китайской компанией условий прошлогоднего договора с США, запретив американским компаниям продавать свою продукцию ZTE в течение семи лет.

В сообщении ZTE отмечается, что компания придает серьезнейшее значение работе по соблюдению экспортного контроля, рассматривая это в качестве "краеугольного камня корпоративной стратегии и предпосылкой для хозяйственной деятельности".

Отмечается, что компания учредила комитет по управлению, возглавляемый лично СЕО компании, и глобальную команду из опытных экспертов по вопросам экспортного контроля.

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Azernews Newspaper
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