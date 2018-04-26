Китайская компания Didi впервые вышла на мексиканский рынок

26 апреля 2018 20:04 (UTC+04:00)

По сообщению газеты Beijing Business Today, на этой неделе китайский мобильный сервис по вызову такси Didi Chuxing официально заявил о выходе на рынок Мексики и предоставлении услуги Didi Kuaiche в Толука-де-Лердо - административном центре штата Мехико.

Таким образом, Didi впервые решила предоставить свои услуги на не китаеязычном рынке. До этого она только экспортировала технологии и вкладывала капитал в иностранные рынки.

Как стало известно, Didi начала прием на работу водителей в Толуке с начала апреля, запустила на мексиканском рынке специальное мобильное приложение и создала на месте дочернюю компанию. С целью обеспечения безопасности пользователей Didi в Латинской Америке продвинет функцию вызовов экстренных служб, проверку динамической безопасности, функцию обмена поездками, службу клиентской поддержки 24/7,а также всестороннюю систему оценки водителей.

В настоящее время услуги Didi доступны в Сянгане, Тайване, Японии и Латинской Америке. В то же время Didi активно инвестирует и сотрудничает с рядом предприятий по вызовам такси и частных водителей, и обслуживает свыше 80% населения всего мира. Среди его партнеров есть Grab, Lyft, Ola, Uber, 99, Taxify и Careem.

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