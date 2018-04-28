Лидеры КНР и Индии договорились о поддержании мира и стабильности на границе

28 апреля 2018 12:18 (UTC+04:00)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) подчеркнули необходимость установления мира и доверия на индийско-китайской границе. Об этом в пятницу сообщил на брифинге в Нью-Дели секретарь МИД Индии Виджай Гокхале, передает ТАСС.

"Нарендра Моди и Си Цзиньпин решили дать важнейшее указание вооруженным силам своих стран улучшить контакты для создания атмосферы взаимного доверия и понимания, а также предпринять другие уже согласованные меры для укрепления доверия между двумя странами и улучшения механизма контроля за ситуацией на границе", - приводит слова дипломата газета The Asian Age. "Оба лидера считают, что их страны обладают мудростью для урегулирования всех разногласий путем переговоров на основе уважения интересов и чувств друг друга", - сказал Гокхале.

По его словам, Моди и Си Цзиньпин выразили единое мнение в том, что терроризм представляет общую угрозу для Индии и Китая, а также заявили о приверженности совместной борьбе с ним.

По сообщению газеты Hindustan Times, в пятницу, последний день встречи, индийский и китайский лидеры достигли согласия об осуществлении совместного экономического проекта в Афганистане. "Детали проекта еще обсуждаются, однако Моди и Си Цзиньпин уже достигли взаимопонимания о необходимости совместными усилиями двух стран способствовать экономическому развитию Афганистана и росту уровня жизни его населения", - пишет издание.

Индийские СМИ подчеркивают неформальный характер встречи премьер-министра Индии и председателя КНР. В субботу лидеры совершают пешую прогулку вблизи резиденции индийского гостя, а затем запланировано плавание на прогулочном судне. Ожидается, что брифинг по итогам встречи Си Цзиньпина и Моди будет проведен МИД Китая в субботу во второй половине дня по пекинскому времени.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай назвал доклад США по интеллектуальной собственности необъективным
Китай 13:23
Азербайджанский театр "наказали" дипломом Индии (ФОТО)
Культура 12:31
Туркменистан увеличивает поставки газа в Китай
Энергетика 12:10
В ДТП с грузовиком в Индии погибли девять человек
Другие страны 11:02
Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение
Китай 08:18
Китайская компания поддерживает ИКТ специалистов Таджикистана
ИКТ 27 апреля 18:59
В Китае выпущен первый отечественный терагерцовый чип для получения изображения
ИКТ 27 апреля 17:28
В I квартале 2018 года внешнеторговый оборот Китая и Индии вырос на 15,4%
Бизнес 27 апреля 17:07
Китай вновь повышает цены на бензин и дизельное топливо
Энергетика 27 апреля 16:42
Семеро школьников погибли при нападении неизвестного мужчины в Китае
Китай 27 апреля 16:39
61 страна официально подтвердила свое участие в I Китайской международной импортной ярмарке
Бизнес 27 апреля 16:37
Япония ожидает от КНДР конкретных действий по итогам саммитов с Южной Кореей и США
Другие страны 27 апреля 14:35
Замглавы МИД РФ встретился со спецпредставителем Китая по Сирии
Россия 27 апреля 14:22
В Китае надеются на позитивные итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи
Китай 27 апреля 13:03
Школьников в Шанхае знакомят с технологией искусственного интеллекта
Китай 27 апреля 01:15
МИД Китая опроверг обвинение США в "нарушении правил ВТО"
Китай 27 апреля 00:32
Китайская компания Didi впервые вышла на мексиканский рынок
Китай 26 апреля 20:04
Россия и Китай призвали участников СВПД придерживаться договоренностей
Россия 26 апреля 17:58