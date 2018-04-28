Лидеры КНР и Индии договорились о поддержании мира и стабильности на границе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) подчеркнули необходимость установления мира и доверия на индийско-китайской границе. Об этом в пятницу сообщил на брифинге в Нью-Дели секретарь МИД Индии Виджай Гокхале, передает ТАСС.

"Нарендра Моди и Си Цзиньпин решили дать важнейшее указание вооруженным силам своих стран улучшить контакты для создания атмосферы взаимного доверия и понимания, а также предпринять другие уже согласованные меры для укрепления доверия между двумя странами и улучшения механизма контроля за ситуацией на границе", - приводит слова дипломата газета The Asian Age. "Оба лидера считают, что их страны обладают мудростью для урегулирования всех разногласий путем переговоров на основе уважения интересов и чувств друг друга", - сказал Гокхале.

По его словам, Моди и Си Цзиньпин выразили единое мнение в том, что терроризм представляет общую угрозу для Индии и Китая, а также заявили о приверженности совместной борьбе с ним.

По сообщению газеты Hindustan Times, в пятницу, последний день встречи, индийский и китайский лидеры достигли согласия об осуществлении совместного экономического проекта в Афганистане. "Детали проекта еще обсуждаются, однако Моди и Си Цзиньпин уже достигли взаимопонимания о необходимости совместными усилиями двух стран способствовать экономическому развитию Афганистана и росту уровня жизни его населения", - пишет издание.

Индийские СМИ подчеркивают неформальный характер встречи премьер-министра Индии и председателя КНР. В субботу лидеры совершают пешую прогулку вблизи резиденции индийского гостя, а затем запланировано плавание на прогулочном судне. Ожидается, что брифинг по итогам встречи Си Цзиньпина и Моди будет проведен МИД Китая в субботу во второй половине дня по пекинскому времени.

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