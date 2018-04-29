Сеул выразил протест Пекину из-за входа военного самолета в зону ПВО страны

29 апреля 2018 08:18 (UTC+04:00)

Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе КНР в стране и выразило решительный протест в связи с вторжением китайского военного самолета в опознавательную зону ПВО Республики Корея, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Согласно заявлению южнокорейского ведомства, Сеул потребовал принять меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Кроме того, в МИД Южной Кореи был вызван посол КНР Цю Гохун. Сеул потребовал, чтобы китайские власти предприняли шаги для предотвращения нарушений в будущем.

Ранее минобороны Республики Корея сообщило в Facebook, что китайский военный самолет вошел в опознавательную зону ПВО страны в субботу примерно в 10.44 по местному времени. Самолет перемещался вдоль побережья в районе городов Пхохан и Каннын до 14.33.

Южнокорейские военные в срочном порядке подняли в воздух истребитель ВВС и осуществили сопровождение и наблюдение. Также они передавали китайскому самолету сообщения с требованием "прекратить вызывающие напряженность действия, которые могут вызвать случайное столкновение, и прекратить дальнейшие опасные полеты".

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