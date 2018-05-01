Доминиканская Республика разорвала связи с Тайванем и установила дипотношения с КНР

Доминиканская Республика разорвала связи с Тайванем и установила официальные дипломатические отношения с КНР, передает РИА Новости.

Церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Доминиканской Республикой состоялась во вторник утром в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. Документ подписали глава МИД Доминиканской Республики Мигель Варгас и глава МИД Китая Ван И.

Доминикана была одной из немногих стран, которая до сих пор поддерживала официальные отношения с Тайванем.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.



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