Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря

3 мая 2018 06:30 (UTC+04:00)

Ракеты класса "земля-корабль" и "земля-воздух" размещены Китаем на трех островах архипелага Наньша (Спратли), территориальную принадлежность которого оспаривает ряд стран региона, сообщает Интерфакс со ссылкойн на американский телеканал CNBC.

Телеканал ссылается на источники, которые утверждают, что разведывательные данные США свидетельствуют о размещении китайских ракет на островах Fiery Cross Reef, Subi Reef и Mischief Reef в последние 30 дней.

В сообщении говорится, что Пентагон отказался комментировать эту информацию, сославшись, что она носит разведывательный характер. Власти Китая также отказались от комментариев.

Территорию островов Спратли оспаривают шесть государств: Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

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