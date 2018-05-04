Китай и США договорились создать механизм урегулирования торговых противоречий

4 мая 2018 12:58 (UTC+04:00)

Вице-премьер Госсовета Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин в ходе переговоров в китайской столице достигли консенсуса по некоторым торгово- экономическим вопросам, передает ТАСС.

Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства Синьхуа, стороны выразили согласие создать специальный механизм урегулирования противоречий в этой сфере.

"Стороны признали, что по некоторым вопросам существует высокая степень расхождений, что потребует более активной работы для достижения прогресса по ним. Они также согласились продолжить поддерживать тесные контакты, а также создать соответствующий рабочий инструмент", - указывается в сообщении.

"Обе стороны подчеркнули высокую важность стабильного развития торгово-экономических отношений между Китаем и США и будут прилагать усилия для их урегулирования путем диалога и консультаций", - подчеркивает агентство.

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