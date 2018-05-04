Си Цзиньпин: Теория Маркса по-прежнему излучает яркий свет истины

Прошли два столетия, но несмотря на огромные и глубокие перемены в человеческом обществе, имя Карла Маркса по-прежнему уважают во всем мире, и его теория по-прежнему излучает яркий свет истины, заявил в пятницу в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство "Синьхуа".

Выступая с речью на торжественном собрании, посвященном 200-летию со дня рождения Карла Маркса, Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, назвал Карла Маркса учителем революции для пролетариата и трудящихся всего мира, главным основателем марксизма, создателем марксистских партий, первооткрывателем международного коммунизма и величайшим мыслителем в период новой истории.

"Сегодня мы с чувством почтения проводим торжественное собрание, чтобы отметить 200-летие со дня рождения Карла Маркса, вспомнить его великую личность, исторические заслуги, благородный дух и блестящие мысли", - сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин отметил, что Карл Маркс, не боясь трудностей и препятствий, посвятил всю свою жизнь неустанной борьбе за освобождение человечества, стремлению к истине и достижению вершины мыслей, неустанной борьбе, направленной на свержение старого мира и создание нового.

"Карл Маркс - не только великая фигура, но и обычный человек, облеченный в плоть и кровь, искренний и верный дружбе, - сказал Си Цзиньпин. - Самым ценным и влиятельным духовным достоянием, оставленным Карлом Марксом, является научная теория, названная в его честь - марксизм. Как великолепный восход солнца, данная теория осветила человечеству путь исследования законов истории и осуществления собственного освобождения".

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