КНР считает желание США достичь консенсуса по торговле позитивным сигналом

8 мая 2018 12:08 (UTC+04:00)

Сообщения Белого дома о проведении очередного раунда торговых переговоров с китайской стороной демонстрируют желание Вашингтона достичь консенсуса по этой проблеме, и для КНР это положительный сигнал, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Белого дома сообщила, что вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ, который участвовал в переговорах по торговым противоречиям с американской делегацией в Пекине 3-4 мая, посетит Вашингтон на этой неделе для проведения дальнейших двусторонних консультаций.

"Мы отметили заявления официального представителя Белого дома. Мы считаем, что это демонстрирует желание США достичь консенсуса с китайской стороной по торговым вопросам, мы расцениваем это как позитивный сигнал", — сказал дипломат.

При этом он не подтвердил, поедет ли вице-премьер Лю Хэ в Вашингтон на этой неделе.

"Что касается ожиданий Китая от этих переговоров, то дискуссии (по торговле между США и КНР) проводились здесь, в Пекине, и мы опубликовали соответствующую информацию", — отметил китайский дипломат.

Он добавил, что имеющиеся между сторонами противоречия можно надлежащим образом урегулировать путем проведения равноправных и честных консультаций, что поспособствует дальнейшему развитию двусторонних связей.

Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай выступил за сохранение ядерной сделки по Ирану на фоне заявлений Трампа
Китай 12:11
Мэр Иерусалима планирует назвать площадь в честь Трампа
Израиль 12:06
МИД Китая не подтвердил факт прибытия в страну Ким Чен Ына
Китай 11:35
Экс-госсекретарь США выступил за сохранение соглашения с Ираном
США 11:23
Нефть дешевеет после роста до рекордных отметок
Энергетика 09:29
Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос
Россия 09:22
На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение
Кыргызстан 08:32
Более 26 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Канаду из США за последний год - СМИ
США 07:40
Пенс обсудил с Джонсоном Сирию, Иран и инцидент в Солсбери
США 04:39
Трамп не поедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
США 7 мая 21:57
В Евросоюзе оценили варианты выхода США из соглашения по иранскому атому
Европа 7 мая 20:17
Проведена научно-техническая экспертиза разработанного Китаем 10-гигабитного сетевого контроллера
ИКТ 7 мая 18:04
"Комитет ста" обсудил вопросы китайско-американских торгово-экономических отношений
Бизнес 7 мая 17:58
Китай, Япония и Корея призвали противодействовать торговому протекционизму
Бизнес 7 мая 15:40
В МИД России прокомментировали подготовку к саммиту КНДР-США
Россия 7 мая 15:00
Глава МИД Ирана подтвердил, что обсуждал с Керри будущее ядерной сделки
Политика 7 мая 14:22
Роухани: Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США
Политика 7 мая 13:45
В Иерусалиме появились дорожные указатели "Посольство США"
Израиль 7 мая 13:25