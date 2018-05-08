Китай выступил за сохранение ядерной сделки по Ирану на фоне заявлений Трампа

8 мая 2018 12:11 (UTC+04:00)

Китайские власти обратили внимание на недавние высказывания президента США Дональда Трампа по поводу возможного выхода Вашингтона из многостороннего соглашения по ядерной проблеме Ирана и выступают за сохранение соответствующих договоренностей. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР, передает ТАСС.

"Думаю, в последнее время этому вопросу повсеместно уделяется пристальное внимание. <…> Все заинтересованные стороны должны активизировать существующие контакты, устраняя разногласия и продолжая выполнять возложенные на них обязательства, - отметил он. - Китай будет и в дальнейшем занимать объективную справедливую позицию, поддерживая с ними тесные связи ради сохранения целостного всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме Ирана".

Дипломат напомнил, что многосторонние договоренности по иранскому вопросу получили одобрение Совета Безопасности ООН и крайне важны, поскольку имеют отношение к таким важным вопросам, как поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.

Трамп не раз называл эту сделку пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Тегераном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января глава Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения. Он сообщил в понедельник, что объявит о своем решении по поводу СВПД во вторник в Белом доме в 14:00.

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