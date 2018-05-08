МИД: Китай и Япония ускоряют подготовку к запуску механизма морской и воздушной связи

Соответствующие ведомства Китая и Японии ускоряют подготовку к запуску механизма морской и воздушной связи, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуаня.

Данное заявление китайский дипломат сделал на очередной пресс-конференции, комментируя по просьбе журналистов сообщение о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян достигнут договоренности по механизму морской и воздушной связи во избежание инцидентов в морском и воздушном пространстве.

Китай и Япония имеют единую цель в вопросе контроля над кризисом в Восточно-Китайском море, сказал Гэн Шуан, добавив, что создание механизма морской и воздушной связи будет способствовать укреплению взаимодоверия, контролю над разногласиями и обеспечению мира и стабильности в Восточно-Китайском море.

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