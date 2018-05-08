МИД КНР призвал заинтересованные стороны ценить сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию

Нынешняя ситуация на Корейском полуострове была достигнута нелегко, поэтому заинтересованным сторонам стоит ее ценить. Об этом заявил на очередной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее представитель МИД КНДР заявил, что США недавно назвали решение Северной Кореи о денуклеаризации Корейского полуострова, закрепленное в Пханмунджомской декларации, результатом санкций и давления.

Комментируя по просьбе журналистов это сообщение, Гэн Шуан сказал, что благодаря совместным усилиям соответствующих сторон обстановка на Корейском полуострове в последнее время претерпела некоторые позитивные изменения и развивается в направлении смягчения. Такую ситуацию сторонам стоит ценить и беречь.

По его словам, в нынешних условиях все соответствующие стороны должны работать в одном направлении. Все их заявления должны быть актами доброй воли и служить цели смягчения напряженности, а их действия - содействовать диалогу и укреплению взаимного доверия.

"Мы надеемся, что запланированная встреча лидеров КНДР и США пройдет успешно и завершится позитивными результатами, что поможет укрепить позитивные тенденции в ситуации на Корейском полуострове", - отметил Гэн Шуан.

Китайская сторона призывает все заинтересованные стороны, двигаясь "по двум трекам", продвигать процесс политического решения проблемы полуострова, сбалансированно урегулировать справедливые озабоченности всех сторон для совместного создания будущего, характеризующегося долгосрочным миром на полуострове, сказал китайский дипломат.

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