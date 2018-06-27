Самолеты китайского производства обслуживают страны вдоль "Пояса и пути"

Самолеты китайского производства пользуются все большей популярностью в странах, расположенных вдоль Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го века ("Пояс и путь"), сообщает Синьхуа.

Китайская авиапродукция не только помогает этим странам в развитии гражданской авиации и авиации общего назначения, но и способствует развитию экономики и улучшению жизни местного населения.

Семейство китайских самолетов, включающее турбовинтовые региональные самолеты серии "Синьчжоу", многоцелевые самолеты серии "Юнь-12" и самолеты общего назначения "Сяоин-500", а также система авиауслуг, сформированная на основе подготовки авиационных специалистов, снабжения авиационным оборудованием и технического обслуживания, находят применение во все большем количестве государств вдоль "Пояса и пути", особенно в развивающихся странах.

К июню 2018 года 57 самолетов серии "Синьчжоу" были сданы в эксплуатацию в 18 странах вдоль "Пояса и пути", а 103 самолета серии "Юнь-12" - в 28 странах. На конец апреля этого года самолеты "Синьчжоу-60/600" совершили в Китае и за его пределами 420 тыс. взлетов и посадок, общая продолжительность полетов достигла 460 тыс. часов.

Как отметили эксперты авиационной отрасли, самолеты китайского производства, отличающиеся экономичностью и технической надежностью, соответствуют реальным потребностям стран вдоль "Пояса и пути", в особенности развивающихся государств.

17 апреля Китай поставил Непалу два самолета "Юнь-12E", таким образом, в Непал поступили в общей сложности два самолета "Синьчжоу-60" и четыре самолета "Юнь-12E". Кроме того, два самолета китайской разработки и производства "Сяоин-500" на днях совершили свои первые полеты после выхода на рынок ЮАР, что свидетельствует об официальном поступлении самолетов общего назначения китайского производства на африканский рынок.

Китайские авиационные предприятия откликнулись на инициативу "Пояс и путь" и через строительство "воздушного Шелкового пути" наладили тесное сотрудничество со странами вдоль "Пояса и пути", стремясь к достижению взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, отметил председатель правления компании AVIC International Aero-Development Corporation Чжан Гуанцзянь.

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