К 2020 году в Китае будет 700 ключевых государственных лабораторий

В Китае количество ключевых государственных лабораторий как важной составляющей национальной инновационной системы страны к 2020 году увеличится более чем в три раза до порядка 700. Об этом говорится в новейшем руководящем документе Министерства науки и технологий (МНТ) КНР, сообщает агентство Синьхуа.

В документе, совместно опубликованном МНТ и Министерством финансов, обозначена цель укрепить систематическое развитие ключевых государственных лабораторий.

С 1984 года в Китае было построено 220 ключевых государственных лабораторий, которые служат в качестве баз для перспективных базовых исследований, а также для передовых научных исследований.

По мере создания новых и оптимизации и упорядочения существующих лабораторий в стране будет наблюдаться устойчивый рост количества ключевых государственных лабораторий, которые, главным образом, будут учреждаться в исследовательских институтах и на предприятиях.

Согласно руководству, Китай намерен в дальнейшем мотивировать такие лаборатории фокусироваться как на основных базовых, так и на научно-технических исследованиях.

Большая часть исследований будет вестись в таких областях, как математика, физика, химия, геонаука, биология и медицина. Приоритетную поддержку получат исследования в области изучения стволовых клеток и мозга, а также синтетической биологии. Китай также займется оптимизацией размещения подобных лабораторий и повышением их соответствия ключевым задачам страны.

Правительство будет предоставлять усиленную и стабильную поддержку ведущим лабораториям мирового класса и реорганизовывать отстающие лаборатории и лаборатории, на протяжении многих лет не достигающие крупных инновационных результатов.

К 2025 году Китай завершит формирование национальной системы ключевых лабораторий, значительно повысив уровень научных исследований и международное влияние страны, отмечается в документе.

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