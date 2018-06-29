Япония безвозмездно передала КНР литературные памятники на китайском языке

29 июня 2018 01:06 (UTC+04:00)

В Музее Национальной библиотеки Китая прошла церемония безвозмездной передачи литературных памятников на китайском языке от японского музея Эйсей Бунко (Eisei Bunko Museum) Музею Национальной библиотеки Китая, сообщает «Жэньминь жибао».

Это мероприятие было приурочено к 40-летию подписания Японо-китайского договора о мире и дружбе. Бывший премьер-министр Японии и председатель правления музея Eisei Bunko Морихиро Хосокава, министр культуры и туризма КНР Ло Шуган, посол КНР в Японии и посол Японии в Китае присутствовали на церемонии.

Японский музей передал Китаю в общей сложности 4175 книг 36 видов. Содержание большинства литературных памятников касается древнего Китая, книги обладают большой научной ценностью.

Некоторые труды являются избранными произведениями по древнекитайской политике, были потеряны в конце правления династии Тан, затем отвезены японскими посланниками в Японию и сохранены до сегодняшних дней. Другой части литературных памятников и вовсе нет в Китае. Нынешнее пополнение коллекции Национальной библиотеки Китая имеет большое значение для исследований китайских ученых.

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