Китай нацелен на стратегическое партнерство с Туркменистаном - Си Цзиньпин

АШХАБАД /Trend/ - В последние годы сохраняется тенденция здорового и динамичного развития китайско-туркменских отношений стратегического партнёрства, говорится в обнародованном послании к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от председателя КНР Си Цзиньпина.

Между странами систематически укрепляется политическое взаимодоверие, растёт обоюдовыгодное сотрудничество, углубляется традиционная дружба между народами, отмечает китайский руководитель.

"Я уделяю большое внимание развитию партнёрства между Китайской Народной Республикой и Туркменистаном. Готов вместе с Вами прилагать усилия к углублению сотрудничества по совместному строительству «одного пояса, одного пути», последовательному обогащению содержания китайско-туркменских отношений стратегического партнёрства в интересах двух наших стран и народов", - говорится в послании.

Отметим, что компании из КНР представлены в нефтегазовой и телекоммуникационной сферах Туркменистана, а также в области транспорта, сельском хозяйстве, текстильной, химической и пищевой промышленности, здравоохранении и строительстве.

Китай реализовал ряд крупных проектов в газовой сфере Туркменистана. В частности, CNPC принимает участие в освоении договорной территории "Багтыярлык" и обустройстве гигантского газового месторождения "Галкыныш". С 2009 года Китай импортирует туркменский газ с перспективой увеличения до 65 миллиардов кубометров топлива в год.

По данным на 2016 год, в Туркменистане действует около 40 предприятий с участием китайского капитала, зарегистрировано около 70 инвестиционных проектов на общую сумму более 4 миллиарда долларов США и 2,3 миллиарда юаней.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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