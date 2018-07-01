Китай снижает импортные пошлины на автомобили

Власти Китая с 1 июля значительно понижают импортные пошлины на 1,4 тысячи товаров повседневного потребления, а также автомобили и их комплектующие, пишет РИА Новости.

О готовящейся мере впервые объявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао в апреле 2018 года. Китайский лидер сообщил, что власти страны в этом году снизят пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей и их комплектующих.

Позднее Госсовет сообщил, что в рамках дальнейшей реализации реформы в сфере предложения, перепрофилирования производства в автомобильной промышленности, а также удовлетворения потребительского спроса принял решение с 1 июля понизить импортные пошлины на автомобили и их комплектующие. Согласно решению, с 1 июля пошлины на автомобили с 25% и 20% снизятся до 15%. Тем временем ввозные пошлины на комплектующие с 8%, 10%, 15%, 20% и 25% снизятся до 6%.

Что касается товаров широкого потребления, то снижение затронет товары широкого потребления в рамках так называемого режима наибольшего благоприятствования в торговле (MFN) по стандартам ВТО. Таможенные тарифы по этой категории товаров с 15,7% снизятся до 6,9%. Помимо прочего будут упразднены временные тарифы MFN для 210 товаров.

Как ожидается, средняя тарифная ставка на одежду, обувь, головные уборы, кухонную утварь, спортивные товары будет снижена с 15,9% до 7,1%, на бытовую технику, в частности стиральные машины и холодильники — с 20,5% до 8%, на бытовую химию и косметику пошлины снизят с 8,4% до 2,9%.

После объявления о снижении пошлин иностранные производители автомобилей, в том числе Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Lincoln, Audi друг за другом объявили, что понизят цены на свои автомобили в Китае. Тем не менее, согласно данным, которые приводит агентство Синьхуа, в 2017 году объем продаж импортных автомобилей на китайском рынке занял лишь 4%от общего объема. Поэтому это понижение для многих потребителей будет иметь достаточно ограниченный эффект.

Эксперты отмечают, что понижение цен на потребительские товары в связи со снижением импортных пошлин будет не таким очевидным и заметным, как с автомобилями. Цены на часть товаров уже понизили сразу же после объявления о готовящейся мере. Таким образом предприятия хотели продемонстрировать потребителям дивиденды от новой политики.

Эксперты также считают, что снижение пошлин — хороший сигнал для расширения импорта, что поможет разнообразить китайский рынок за счет новых импортных товаров. Кроме того, понижение пошлин может благоприятно сказаться на производственном секторе. Жесткие условия конкуренции могут заставать китайских производителей повысить качество продуктов и услуг.

Снижение импортных пошлин происходит на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, в отношении которых с 6 июля начнут действовать повышенные импортные пошлины.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. В распространенном заявлении американского президента говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Несмотря на это китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

В первом списке — сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла. Во втором списке из 141 позиции — продукция химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическая продукция.

Власти Китая опровергают какую-либо связь введения новых мер с торговым конфликтом с США, и заявляют, что это делается в рамках дальнейшего продвижения политики реформ и открытости, а также с целью содействия либерализации международной торговли. Китай при этом обвиняет США в протекционизме и нарушении принципов ВТО.

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