Ливни в Китае привели к гибели семи человек

Продолжающиеся дожди и вызванные ими оползни и наводнения в китайской юго-западной провинции Сычуань унесли жизни семи человек, еще семеро пострадали, власти провинции вынуждены были эвакуировать в безопасные места более 18 тысяч местных жителей, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сильные дожди не прекращаются в Сычуани с прошлой недели, они привели к 64 геологическим бедствиям в западных и северо-западных районах провинции, отразившись на жизни 116 тысяч человек. Непогода нанесла значительный урон сельскохозяйственному сектору, затоплены поля, разрушены школьные здания и мосты, размыты дороги. Прямой экономический ущерб уже оценивается в сумму порядка 159 миллионов юаней (около 23,8 миллиона долларов).

Также из-за непогоды пострадала северо-западная китайская провинция Шэньси, свыше 16,6 тысячи человек оказались в зоне, пострадавшей от стихии. Здесь также проводится эвакуации, однако пока не столь масштабная как в Сычуани, к настоящему моменту власти перевезли в безопасные места 290 человек. Экономический ущерб от разгула стихии в Шэньси оценивается в 35 миллионов юаней (5,2 миллиона долларов).

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