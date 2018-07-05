Китай призвал мир противостоять торговому протекционизму США

Китай призывает все страны принять решительные действия против торгового протекционизма и политики односторонних действий, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, пишет РИА Новости.

"Американская сторона инициировала эту торговую войну, китайская сторона не желает этого, однако мы вынуждены "воевать" для защиты интересов государства и народа. Мы знаем, на чьей стороне справедливость. Тот, кто совершает несправедливость, лишает себя поддержки. Все страны понимают и поддерживают действия китайской стороны. Мы призываем все страны сообща принять действия, решительно бороться с торговым протекционизмом и политикой односторонних действий, и защищать общие интересы всего человечества", — заявил на брифинге Гао Фэн.

Он подчеркнул, что китайская сторона никогда не сделает "первый выстрел", но если американская сторона введет таможенные меры, будет вынуждены принять контрмеры.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

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