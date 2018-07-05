Китай призвал мир противостоять торговому протекционизму США

5 июля 2018 07:57 (UTC+04:00)

Китай призывает все страны принять решительные действия против торгового протекционизма и политики односторонних действий, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, пишет РИА Новости.

"Американская сторона инициировала эту торговую войну, китайская сторона не желает этого, однако мы вынуждены "воевать" для защиты интересов государства и народа. Мы знаем, на чьей стороне справедливость. Тот, кто совершает несправедливость, лишает себя поддержки. Все страны понимают и поддерживают действия китайской стороны. Мы призываем все страны сообща принять действия, решительно бороться с торговым протекционизмом и политикой односторонних действий, и защищать общие интересы всего человечества", — заявил на брифинге Гао Фэн.
Он подчеркнул, что китайская сторона никогда не сделает "первый выстрел", но если американская сторона введет таможенные меры, будет вынуждены принять контрмеры.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На юге Китая разбился самолет–амфибия
Китай 08:33
Трамп заявил, что США в скором времени создадут Космические силы
США 04:31
Благодаря сотрудничеству Азербайджан и США могут строить лучшее будущее - поверенный в делах (ФОТО)
Политика 4 июля 20:48
Самир Шарифов: Баку высоко ценит поддержку США реализации энергопроектов с участием Азербайджана
Экономика 4 июля 20:16
Президент Ирана призвал ЕС сделать все возможное для сохранения ядерной сделки
Ядерная программа 4 июля 16:40
Трамп призвал Данию увеличить расходы на оборону
США 4 июля 16:35
Лента новостей
На юге Китая разбился самолет–амфибия
Китай 08:33
ВБ: TANAP способствует развитию региональной торговли (Эксклюзив)
Энергетика 08:18
Туркменистан и Узбекистан обсуждают вопросы делимитации общей госграницы
Туркменистан 07:59
Нефтяной госконцерн Туркменистана ищет сервисных партнеров
Тендеры 07:58
Трамп призвал ОПЕК снизить цены на бензин
США 07:50
Из-за сбоя в энергосистеме Азербайджана возбуждено уголовное дело по трём статьям - генпрокурор
Общество 06:53
Подача воды из источников полностью восстановлена, водой обеспечены 92-93 процента Баку - глава "Азерсу"
Общество 06:49
В рамках закона продолжается принятие мер в отношении лиц, призывающих к провокациям - глава МВД
Общество 06:40
Азербайджанская ТЭС физически и морально устарела - глава МЧС
Общество 06:35