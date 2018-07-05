На юге Китая разбился самолет–амфибия

5 июля 2018 08:33 (UTC+04:00)

Один человек погиб, еще один пропал без вести в результате крушения небольшого самолета–амфибии в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в среду в городе Ваньнин во время тренировочного полета. На борту самолета, который принадлежал туристической компании, находились два пилота.

Спасатели извлекли из воды тело одного из пилотов, поиски второго продолжаются, причины аварии выясняются.

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