Китай готов работать с арабскими странами ради мира на Ближнем Востоке

6 июля 2018 09:56 (UTC+04:00)

Китай готов работать с арабскими странами для поиска правильного пути, способного привести к восстановлению и развитию Ближнего Востока, а также прикладывать совместные усилия для поддержания регионального мира и стабильности, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун, передает РИА Новости.

Чэнь Сяодун в пятницу утром провел пресс-конференцию, посвященную предстоящей 10 июля 8-й министерской встрече Форума китайско-арабского сотрудничества, на церемонии открытия которой с приветственной речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин.

"Как постоянный член СБ ООН, Китай продолжительное время играл позитивную и конструктивную роль по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что "в настоящий момент Ближний Восток сталкивается с многочисленными вызовами, но мы считаем, что если мы выберем правильное направление, будем идти по верному пути, этот регион сможет преодолеть сложности и добиться восстановления и развития".

"Мы готовы совместно работать с арабскими странами для продвижения мира и развития на Ближнем Востоке, создания сообщества единой судьбы для Китая и арабских стран, внесения большего вклада в создание единой судьбы человечества", — добавил Чэнь Сяодун.

По его словам, предстоящая встреча должна придать новый импульс общим усилиям по развитию и поддержанию мира на Ближнем Востоке.

"Улучшение отношений Китая с арабскими странами благоприятно как для наших государств и региона, так и для всего мира", — сказал он.

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